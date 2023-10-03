Украинский беспилотник сбили над российским регионом

В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что аппарат самолетного типа был сбит 3 октября около 16:05 по московскому времени. Его целью, по данным оборонного ведомства, были объекты на территории России.

БПЛА, отметили в Минобороны, был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что российские пограничники сбили из БТР-80 украинский дрон на подлете к Крыму. Отмечается, что беспилотник нес снаряды поражающего действия. При падении два снаряда внутри БПЛА сдетонировали.