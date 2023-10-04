Российские военные отбили атаку спецбригады «Азова»* на Краснолиманском направлении

Российские силы отбили атаки 12-й бригады специального назначения "Азов"* (запрещенная на территории России террористическая организация) и штурмовиков 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации на Краснолиманском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации российского военного ведомства, под Ямполовкой в Донецкой народной республике (ДНР) и в районе Серебрянского лесничества штурмовые группы ВСУ пытались атаковать позиции российских войск, однако обе их атаки прошли безуспешно.

В результате на данном направлении за минувшие сутки ВСУ потеряли до 50 бойцов, а также две боевые бронемашины и две гаубицы Д-30, уточняет Минобороны.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Центр" подполковник Александр Савчук, в районе Серебрянского лесничества были сорваны и отражены семь атак штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины.