Российская группировка войск «Восток» на Южнодонецком направлении отбила атаку Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Об этом сообщало Министерство обороны России в своей ежедневной сводке.

Также в оборонном ведомстве добавили, что российские войска с помощью штурмовой авиации нанесли удары по украинским бригада в районе Урожайного и Новомихайловки в Донецкой народной республике.

Отмечается, что потери ВСУ составили больше 120 военных, также ВС России уничтожили танк, две бронемашины, шесть автомобилей и орудие Д-20.

3 октября Министерства обороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны за сутки ликвидировали 58 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Уточнялось, что беспилотники были уничтожены в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

В этот же день российское оборонное ведомство показало момент уничтожения бойцов Вооруженных сил Украины операторами БПЛА в зоне спецоперации на Артемовском направлении.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России контратаковали на участке Работино — Вербовое, нанеся мощный удар по ВСУ. Российская армия обстреливала украинских солдат из артиллерии, а также применяя авиабомбы ФАБ-250/500.