В Минобороны заявили об ударе по бронетанковому заводу в Харькове
Ударом российских военнослужащих на территории бронетанкового завода в Харькове поражены цеха ремонта и восстановления техники ВСУ. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.
Также, по данным российского военного ведомства, в районе города Павлоград «уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ».
«А в районе города Купянск Харьковской области уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ», - отметили в Минобороны.
Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало данные о том, что Украина запустила производство из металлолома и жесткого пенопласта копий гаубиц и радиолокационных станций, которые используются в качестве «ложных целей» для российских ракет.
Вооруженные силы Украины с 4 июня 2023 года безуспешно пытаются вести широко анонсированное наступление. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, только за июль ВСУ потеряли более 20 тысяч военнослужащих и более двух тысяч единиц различного вооружения, в том числе и переданного Западом.