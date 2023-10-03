В Минобороны заявили об ударе по бронетанковому заводу в Харькове

Ударом российских военнослужащих на территории бронетанкового завода в Харькове поражены цеха ремонта и восстановления техники ВСУ. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны России.

Также, по данным российского военного ведомства, в районе города Павлоград «уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ».

«А в районе города Купянск Харьковской области уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ», - отметили в Минобороны.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало данные о том, что Украина запустила производство из металлолома и жесткого пенопласта копий гаубиц и радиолокационных станций, которые используются в качестве «ложных целей» для российских ракет.