Ксения Шойгу рассказала о работах на подлодке «Ленинский Комсомол» в Кронштадте

«Экспозиция практически на 95% будет полностью аутентичная. Оборудование времен создания лодки. Напомним, в этом году ей 65 лет. Мультимедиа будет включаться, когда необходимо что-то рассказать, какую-то историю поведать о том, как жила команда. Какие-то случаи хотелось бы подсветить о героизме людей, которые создавали лодку и служили на ней», - рассказала «Звезде» руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.