Подразделения украинской армии за последние дни в ходе боёв под Угледаром лишились нескольких сотен человек личного состава. Такое заявление сделал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«За последние дни только на южном фасе Угледара противник потерял несколько сот своих солдат», — приводит ТАСС слова Кимаковского.

Кроме того, он добавил, что Киев торопится добиться результата во время наступательной операции перед осенней распутицей.