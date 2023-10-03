В ДНР раскрыли потери ВСУ под Угледаром

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Советник главы ДНР: ВСУ потеряли сотни солдат за последние дни под Угледаром

Подразделения украинской армии за последние дни в ходе боёв под Угледаром лишились нескольких сотен человек личного состава. Такое заявление сделал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

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© РИА Новости

«За последние дни только на южном фасе Угледара противник потерял несколько сот своих солдат», — приводит ТАСС слова Кимаковского.

Кроме того, он добавил, что Киев торопится добиться результата во время наступательной операции перед осенней распутицей.

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