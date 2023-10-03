В НАТО заявили, что готовились к противостоянию с Россией за 14 лет до СВО

Страны-участницы Североатлантического альянса приступили к подготовке к противостоянию с Россией и возврата к принципам коллективной обороны против глобального противника еще в 2008 году. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр .

— Фактически с 2008 года началась работа военных, чтобы сменить наше мышление обратно на принципы коллективной обороны. Это было необходимо в результате поведения России, которая была партнером НАТО в течение более чем 15 лет, но потом случилась Грузия в 2008 году, Украина в 2014 и 2022 годах, — объяснил причины такого решения НАТО Бауэр.

Адмирал добавил, что западный военно-политический блок начал модернизировать стратегию еще в 2019 году, что в результате привело к созданию детальных планов, утвержденных на встрече глав государств и правительств НАТО в Вильнюсе летом этого года. Основная задача этой концепции, продолжил Бауэр, заключается в том, чтобы блок НАТО «был готов». Именно по этой причине сегодня Запад заготавливает больше боеготовых сил, военных возможностей и запасов вооружений, передает ТАСС.