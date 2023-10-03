Российский дрон разбомбил украинский противотанковый комплекс "Стугна-П"

Российские воины-антифашисты уничтожили пусковую установку комплекса "Стугна-П", принадлежащую вооруженным формированиям киевского марионеточного режима. Боевики попытались установить ее на одном из участков линии боевого соприкосновения прямо посреди поля.

Известно, что такие ПТРК имеют дистанционное управление благодаря установленной прицельной камере, информация с которой поступает через кабель на похожий на ноутбук пульт.

Как правило, расчет располагается в укрытии, находящемся в нескольких десятках метров. Судя по всему, боевики, испугавшись прилета нашего дрона, решили не испытывать судьбу и поспешили спрятаться.

Квадрокоптер совершил несколько заходов для сброса подвешенных боеприпасов. В конце концов, удалось вывести из строя все оборудование, в том числе контейнер со ставшей дефицитной управляемой ракетой.

В ходе создания "Стугна-П" активно использовался еще советский опыт разработки ПТУР с лазерной системой наведения. Серийное производство удалось организовать только в 2011 году.