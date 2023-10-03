Шойгу оценил работу российских военных в зоне СВО

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции (СВО) действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм. Так их работу оценил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник, 3 октября. Его цитирует ТАСС.

По словам министра, с 1 июня почетное наименование «гвардейский» было присвоено 57 объединениям, соединениям и воинским частям. Кроме того, 20 соединений, воинских частей и организаций ВС России удостоены орденов.

Шойгу добавил, что в наиболее отличившихся подразделениях количество награжденных госнаградами бойцов составляет от 50 до 90 процентов.