Шойгу оценил работу российских военных в зоне СВО

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции (СВО) действуют смело и решительно, проявляя настоящий героизм. Так их работу оценил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник, 3 октября. Его цитирует ТАСС.
По словам министра, с 1 июня почетное наименование «гвардейский» было присвоено 57 объединениям, соединениям и воинским частям. Кроме того, 20 соединений, воинских частей и организаций ВС России удостоены орденов.
Шойгу добавил, что в наиболее отличившихся подразделениях количество награжденных госнаградами бойцов составляет от 50 до 90 процентов.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что обеспечение в полном объеме вооружением находящихся в зоне СВО бойцов является важной стратегической задачей.