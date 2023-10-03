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Шойгу: российские войска значительно ослабили боевой потенциал противника

Российские войска своими активными действиями значительно ослабили боевой потенциал противника и нанесли ему серьезный урон. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.

Шойгу: российские войска значительно ослабили боевой потенциал противника
© Минобороны России

Попытки украинских военных прорвать оборону в районах Работино и Вербового провалились. Отражены также все атаки на Соледаро-Бахмутском направлении, сказал глава Минобороны России.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.