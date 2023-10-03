Welt: Российский Су-35 превосходит любой украинский истребитель

Российский истребитель Су-35 превосходит любой украинский самолет, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке.

"Этот истребитель во всех планах лучше любого украинского самолета. Он дает русским преимущество в воздухе", - признался он.

Шмидтке заявил, что Су-35 приносит России большой успех, а его применение вместе с планирующими бомбами продемонстрировало высокую эффективность на фронте. По словам корреспондента, в последнее время российские войска стали активнее использовать авиацию, что "загоняет в угол" ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в зоне спецоперации российский истребитель вступил в воздушный бой с самолетом ВВС Украины и уничтожил противника.