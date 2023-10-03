Шойгу заявил о провале попыток ВСУ прорвать российскую оборону

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать российскую оборону на запорожском направлении провалились. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. Главу военного ведомства цитирует РИА Новости.

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Наступательные действия противника потерпели неудачу в районах населенных пунктов Вербовое и Работино, уточнил министр. В связи с этим он отметил успешное выполнение поставленных задач рядом российских подразделений.

Еще одним направлением, на котором ВСУ попытались потеснить российских военнослужащих, стало соледаро-бахмутское направление, продолжил Шойгу. Попытки наступательных действий противника на этом участке также не принесли ВСУ успеха, добавил он.