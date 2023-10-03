Шойгу оценил возможность новой мобилизации
Генеральный штаб Вооруженных сил России не планирует проводить дополнительную мобилизацию. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.
По его словам, военнослужащих для проведения специальной военной операции достаточно и планов по дополнительной мобилизации нет.
«Во многом этому способствует твердая патриотическая позиция наших граждан, которые активно пополняют ряды защитников Отечества», - подчеркнул Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил страны.
Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября 2022 года. Всего в армию планировали призвать 300 тысяч человек.
При этом после объявления частичной мобилизации некоторые россияне решили покинуть страну. На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией, а также на границе с Казахстаном образовались очереди из желающих уехать. Гражданам РФ было даже разрешено пешком пересекать границу с Грузией для того, чтобы ускорить процесс пропуска.