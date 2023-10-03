По его словам, военнослужащих для проведения специальной военной операции достаточно и планов по дополнительной мобилизации нет.

Частичная мобилизация была объявлена в России с 21 сентября 2022 года. Всего в армию планировали призвать 300 тысяч человек.

При этом после объявления частичной мобилизации некоторые россияне решили покинуть страну. На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией, а также на границе с Казахстаном образовались очереди из желающих уехать. Гражданам РФ было даже разрешено пешком пересекать границу с Грузией для того, чтобы ускорить процесс пропуска.