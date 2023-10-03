В ВСУ призвали Зеленского снять одежду цвета хаки и заняться проблемами коррупции
В Вооруженных силах Украины (ВСУ) призвали Владимира Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм и заняться проблемами коррупции в своей команде. Об этом сообщает издание Politico.
В публикации отмечается, что украинские военные устали от воровства чиновников в своей стране. Так, экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который сейчас служит капитаном в ВСУ, отметил, что из-за коррупции может быть потеряно больше жизней.
«Мы в ярости из-за того, что некоторые наши лидеры предпочитают обманывать и воровать, когда мы умираем на поле боя. Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой», — заявил он.
Напомним, что с начала спецоперации Зеленский стал регулярно появляться на публике в одежде цвета хаки. Это стало причиной критики и шуток со стороны пользователей Сети, экспертов и СМИ.