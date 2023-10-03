Росгвардейцы нашли цех бригады «Азов» в ДНР со взрывчаткой

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники Росгвардии и военной контрразведки нашли цех бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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По данным ведомства, там производили самодельные взрывные устройства (СВУ), которые невозможно было обезвредить. Обнаружить цех удалось во время разведки в жилом доме. Помещение было оборудовано станками и инструментами для изменения конструкции различных боеприпасов и их маскировки под бытовые предметы.

Подходы к цеху были заминированы, но саперы Росгвардии обезвредили все взведенные гранаты с растяжками. Из цеха силовики изъяли полтонны крупнокалиберных боеприпасов, мин, выстрелов к гранатомету, взрывателей, а также порох и другие взрывчатые вещества, упакованные в пластиковые бутылки. Помимо этого, они нашли большое количество военной формы Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, танковые комбинезоны, переданные Германией, и символику «Азова».