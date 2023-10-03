WSJ рассказал о фальшивых гаубицах-приманках ВСУ

На Украине развернуто производство макетов боевой техники для обмана российской артиллерии.

Важный правительственный заказ размещен на предприятиях главного частного спонсора киевского режима Рината Ахметова. Полноразмерные копии РЛС строят из пенопласта, самоходки и гаубицы - из металлолома.