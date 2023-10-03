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WSJ рассказал о фальшивых гаубицах-приманках ВСУ

На Украине развернуто производство макетов боевой техники для обмана российской артиллерии.

WSJ рассказал о фальшивых гаубицах-приманках ВСУ
© Российская Газета

Важный правительственный заказ размещен на предприятиях главного частного спонсора киевского режима Рината Ахметова. Полноразмерные копии РЛС строят из пенопласта, самоходки и гаубицы - из металлолома.

"Для имитации стрельбы в стволе поджигаются дымовые шашки", - рассказал The Wall Street Journal работник предприятия.

Ранее чешская компания-производитель надувных танков, сообщила о росте спроса на треть.