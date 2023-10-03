Опубликованы кадры добивания подбитой немецкой БМП Marder российским FPV-дроном

Видео поражения украинской боевой машины Marder 1A3 немецкого производства ударом российского FPV-дрона появилось в Сети.

Судя по комментариям к опубликованному видеоролику, немецкую БМП вывели из строя на Ореховском направлении. Сообщается, что изначально машина была подбита, и задачей оператора дрона стало ее окончательное уничтожение.

Для этого дрон вооружили головной частью реактивной гранаты для РПГ-7 и отправили к цели. В последние секунды перед столкновением с БМП оператор FPV-дрона мастерски повернул свою "птичку", чтобы поразить верхнюю лобовую деталь корпуса боевой машины под оптимальным углом, гарантировав тем самым пробитие брони.