Глава Минобороны Германии подтвердил планы направить в Литву бригаду военных
Германия планирует разместить в Литве бригаду из четырех тысяч военнослужащих, которая может быть сформирована уже к концу следующего года. Об этом в интервью эстонскому гостелерадио ERR рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«Я объявил об этом [планах ФРГ направить в Литву бригаду военных] несколько недель назад, перед началом летних каникул (…) К концу ноября или началу декабря у нас будет готовая дорожная карта, и тогда мы будем более точно знать, как действовать дальше», - заметил министр.
По его словам, отправка целой бригады за границу станет беспрецедентным шагом для Бундесвера и сопряжена с решением множества вопросов.
«Нам нужны казармы, склады, тренировочные площадки, а также гражданская инфраструктура для семей военнослужащих. Это серьезный вызов не только для Литвы, но и для нас. Мы никогда не перебрасывали за границу целую бригаду. Мы ожидаем, что она будет сформирована до конца 2024 года», - рассказал Борис Писториус.
Ранее Писториус заявил, что Берлин направит в Литву «мощную бригаду» для усиления восточного фланга Североатлантического альянса. При этом руководитель Союза военнослужащих Бундесвера Андре Вюстнер отметил, что заявление главы Минобороны ФРГ вызвало удивление у солдат и офицеров, «застав их врасплох».