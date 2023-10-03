«Нам нужны казармы, склады, тренировочные площадки, а также гражданская инфраструктура для семей военнослужащих. Это серьезный вызов не только для Литвы, но и для нас. Мы никогда не перебрасывали за границу целую бригаду. Мы ожидаем, что она будет сформирована до конца 2024 года», - рассказал Борис Писториус.