В Белоруссии начались занятия по мобилизационной готовности

Занятия по мобилизационной готовности начались в Белоруссии , в ходе них будут отрабатываться действия органов управления по формированию территориальных войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В пресс-службе сообщили, что во всех административных районах пройдут теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительных комитетов, военных комиссариатов и администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов. Особое внимание будет уделено подготовке военнообязанных, которым в рамках однодневного сбора будут доведены "основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск".