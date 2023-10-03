Минобороны: группировка "Центр" подавила до 20 артиллерийских расчетов ВСУ

Бойцами российской группировки войск "Центр" на Краснолиманском направлении было вскрыто и подавлено около двух десятков артиллерийских расчетов украинской армии. Об этом начальник пресс-центра группировки Александр Савчук рассказал ТАСС.

По словам офицера, до 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вскрыты и подавлены в ходе контрбатарейной борьбы. Российская тактическая авиация в районе населенного пункта Торское ДНР нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам противника. Кроме того, средствами ПВО в районе населенного пункта Кременная ЛНР был сбит украинский дрон.