Продолжение контрнаступления Украины приведет к истощению ресурсов украинской армии, а затягивание конфликта — к еще большему сокращению населения бывшей советской республики из-за дополнительной эмиграции, сообщил Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.

По его словам, контрнаступление прошло неудачно. Если Киев не прекратит атаковать мощные оборонительные линии России, то рискует истощить свои все более скудные человеческие ресурсы и арсеналы боеприпасов. Это может привести к новым наступлениям России. Затягивание конфликта также не входит в интересы Украины из-за негативных последствий для социально-экономического положения всей страны, указал эксперт.

Сам Владимир Зеленский также предупредил, что длительная война на истощение будет означать «развилку дорог для Украины» и «полностью милитаризованную экономику». По словам Биба, миллионы людей бегут в Европу и Россию, Украина потеряет еще больше, как на передовой, так и из-за эмиграции. Слабеющая страна будет становиться все более зависимой от Запада из-за невозможности самостоятельно удовлетворять потребности «стареющего и искалеченного военными действиями населения».

Демографическое исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что к 2040 году численность населения трудоспособного возраста на Украине может сократиться на треть от нынешней численности, а количество детей сократится вдвое по сравнению с периодом до спецоперации.