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Экс-аналитик ЦРУ предупредил Украину о последствиях контрнаступления

Продолжение контрнаступления Украины приведет к истощению ресурсов украинской армии, а затягивание конфликта — к еще большему сокращению населения бывшей советской республики из-за дополнительной эмиграции, сообщил Responsible Statecraft бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.

Экс-аналитик ЦРУ предупредил Украину о последствиях контрнаступления
© РИА Новости

По его словам, контрнаступление прошло неудачно. Если Киев не прекратит атаковать мощные оборонительные линии России, то рискует истощить свои все более скудные человеческие ресурсы и арсеналы боеприпасов. Это может привести к новым наступлениям России. Затягивание конфликта также не входит в интересы Украины из-за негативных последствий для социально-экономического положения всей страны, указал эксперт.

Сам Владимир Зеленский также предупредил, что длительная война на истощение будет означать «развилку дорог для Украины» и «полностью милитаризованную экономику». По словам Биба, миллионы людей бегут в Европу и Россию, Украина потеряет еще больше, как на передовой, так и из-за эмиграции. Слабеющая страна будет становиться все более зависимой от Запада из-за невозможности самостоятельно удовлетворять потребности «стареющего и искалеченного военными действиями населения».

Демографическое исследование, опубликованное в прошлом году, показало, что к 2040 году численность населения трудоспособного возраста на Украине может сократиться на треть от нынешней численности, а количество детей сократится вдвое по сравнению с периодом до спецоперации.

Затянувшиеся боевые действия также угрожают опасным образом изменить мировой порядок. Потеря дешевых российских энергоносителей наносит ущерб немецкой экономике и способствует росту ведущей крайне правой партии ФРГ «Альтернатива для Германии». Западные экономические санкции также способствуют расширению российской торговли и военного сотрудничества с Китаем, Ираном и Северной Кореей, усугубляя геостратегические проблемы Америки.

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