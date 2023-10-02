Австралия передаст Украине систему-убийцу дронов Slinger. Об этом сообщил представитель компании-изготовителя EOS Мэтт Джонс, пишет ABC News.

Антидроновые комплексы Slinger способны сбивать дроны-камикадзе и вертолеты, используя сложную технологию. Комплекс может вести огонь одиночными выстрелами, а также имеет режимы 100 или 200 выстрелов в минуту с использованием теплового и ночного видения.

Стоимость Slinger составляет менее 1,55 миллиона долларов за систему. EOS подписала с Украиной два контракта на поставку 110 систем, которыми оснастят бронетранспортеры. Ожидается, что 10 из них будут переданы Киеву к концу года в рамках пакета военной помощи США.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США в скором времени выделят Украине очередной пакет военной помощи, в состав которого войдут вооружения и боеприпасы.