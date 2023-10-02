Вучич выступил за усиление присутствия KFOR в Косово

Сербия не хочет конфликта вокруг Косово и выступает за большее присутствие сил KFOR на севере края для обеспечения безопасности сербов, заявил президент республики Александр Вучич.

Как указал Вучич в интервью CNN, Сербии не нужны никакие войны, никакие столкновения. По его словам, страна хочет видеть большее присутствие KFOR в Косово, особенно на севере. Он выразил надежду, что это будет один из способов обеспечения безопасности сербов на севере края, передает ТАСС.

Ранее Вучич заявил, что Сербия не собирается вводить войска на территорию непризнанного Косово.