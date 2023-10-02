В Армении заявили о гибели военного при обстреле с азербайджанской стороны
Автомобиль ВС Армении, перевозивший продовольствие для личного состава боевых позиций, попал под обстрел. Погиб один человек, двое ранены, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.
Инцидент произошел в понедельник, 2 октября. Обстрел производился со стороны позиций ВС Азербайджана.
В пресс-службе отметили, что азербайджанские военнослужащие в нарушение норм международного гуманитарного права также обстреляли машину скорой помощи.
Жизнь военнослужащих, получивших ранения, в настоящее время вне опасности, они находятся в госпитале, уточнили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе неизвестный обстрелял из снайперской винтовки совместный российско-азербайджанский патруль.
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