США передадут Украине перехваченное иранское оружие

США могут отправить Украине конфискованное оружие и боеприпасы, которые контрабандой переправлялись в Йемен. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации источника, Украине направят тысячи единиц оружия и боеприпасов, чтобы помочь ВСУ, так как те ждут дополнительные средства и снаряжения от США и их союзников.

Как сообщает телеканал, Центральное командование ВС США может сообщить об этой поставке уже на этой неделе.

Источник напомнил, что в январе военные моряки США и Франции перехватили в Оманском заливе судно, которое, вероятно, доставляло в Йемен оружие из Ирана. Тогда там обнаружили три тысячи автоматов, 578 тысяч патронов и 23 противотанковые управляемые ракеты.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что военная помощь, которую Вашингтон предоставляет Киеву, позволяет не допустить более масштабного конфликта с непосредственным участием Штатов. По его словам, оборонное ведомство США имеет еще несколько миллиардов долларов на поддержку ВСУ.