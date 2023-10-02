В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине
Соединённые Штаты в скором времени выделят ещё один пакет военной помощи Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«В ближайшее время у нас будет ещё один пакет помощи Украине», — сказала она на брифинге.
Это будет сигналом того, что Вашингтон продолжает поддержку Киева, подчеркнула Жан-Пьер.
Также в Белом доме сообщили, что администрация Джо Байдена желает помогать Украине столько, сколько потребуется, но республиканцы в конгрессе не способствуют этому.