В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Соединённые Штаты в скором времени выделят ещё один пакет военной помощи Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«В ближайшее время у нас будет ещё один пакет помощи Украине», — сказала она на брифинге.

Это будет сигналом того, что Вашингтон продолжает поддержку Киева, подчеркнула Жан-Пьер.