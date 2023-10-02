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В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Соединённые Штаты в скором времени выделят ещё один пакет военной помощи Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи Украине
© RT на русском

«В ближайшее время у нас будет ещё один пакет помощи Украине», — сказала она на брифинге.

Это будет сигналом того, что Вашингтон продолжает поддержку Киева, подчеркнула Жан-Пьер.

Bloomberg: помощь Украине со стороны Запада начинает постепенно иссякать

Также в Белом доме сообщили, что администрация Джо Байдена желает помогать Украине столько, сколько потребуется, но республиканцы в конгрессе не способствуют этому.