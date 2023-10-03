Партия танков Abrams прибыла в порт Клайпеды

В крупнейший порт стран Балтии Клайпеду на судне прибыла партия танков Abrams, которые, вероятно, предназначены для передачи Украине. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского подполья в Николаевской области Сергея Лебедева.

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По словам подпольщика, в литовском порту один из сторонников пророссийского движения на Украине сделал фотографии и видео выгрузки тяжелой военной техники. На кадрах видны несколько десятков основных боевых танков США Abrams.

"Военная техника в основной своей массе загружается в порту города Бомонт, штат Техас, и на военной базе Чарльстон в Южной Каролине. Разгрузка техники, в том числе, происходит в городе Клайпеда, Литва", - отметил Лебедев.

Подпольщик также уточнил, что дальнейший путь танков будет отслеживаться, а на территории Украины для них готовится "встреча".