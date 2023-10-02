В Венесуэле ожидают победы России в противостоянии на Украине

Венесуэльский депутат Хесус Херман Фариа Тортоса заявил, что в его стране ожидают победы России в конфликте на Украине, после чего при помощи РФ будет сформирован новый мировой порядок. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Мы ожидаем, что Россия выиграет в этом конфликте. И что Россия выйдет из него более сильной державой. И благодаря этой силе сможет поспособствовать основанию нового миропорядка», — заявил он.

Как отметил Хесус Херман Фариа Тортоса, Москва и Каракас находятся под жестким вешним прессингом. Давлению тяжело противостоять поодиночке, однако вместе РФ и Венесуэла будут сильнее, считает депутат.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.