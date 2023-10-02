СМИ: РФ готовится к испытаниям ядерного «Буревестника»

Россия готовится к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем с дальностью полета тысячи километров, известной как «Буревестник». Об этом стало известно американской газете The New York Times (NYT).

К подобным выводам издание пришло, проанализировав передвижение самолетов и транспортных средств в районе в полигона Паньково на архипелаге Новая Земля, где ранее, вероятно, проводились испытания перспективного оружия.

В августе 2019 телеканал CNBC со ссылкой на источники, ознакомившиеся с докладом американской разведки, сообщил, что взрыв на военном полигоне под городом Северодвинск в Архангельской области, произошедший в том же месяце, случился во время попытки поднять ракету «Буревестник» со дна моря.

В ноябре 2018 года в Twitter журналист издания The Diplomat Анкит Панда сообщил, что «Буревестник» получил кодовое обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall («Небопад»).