Командир штурмового батальона рассказал о применении ВСУ химоружия

"Я вбежал при штурме в облако дыма. Оказалось, дым не простой. Закашлялся, потом все вроде начало проходить, но к вечеру стало очень плохо: постоянный и нарастающий кашель, трудно дышать. Поехали в госпиталь. Там выяснилось, что обожжены стенки легких. Кровью плевал, была высокая температура. Лечился две недели - больше не смог, нельзя было надолго бросать батальон. Долечивался на передовой. Я уже третий раз попадаю под "химию". И это явно что-то новое, избирательно действующее на дыхательную систему", - отмечает Борз.