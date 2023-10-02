Bloomberg: помощь Украине со стороны Запада начинает постепенно иссякать

Военная и финансовая помощь, которую страны Запада предоставляют Украине, начинает постепенно иссякать. Об этом в статье для агентства Bloomberg заявила обозреватель Флавия Краузе-Джексон.

Как пишет журналистка, заверения американского лидера Джо Байдена о том, что Вашингтон продолжит оказывать помощь Украине, мало утешают украинских властей и Владимира Зеленского.

«Если вы — российский лидер Владимир Путин, то сделаете логический вывод, что Вашингтон намерен «бросить Киев под поезд», поскольку из законопроекта о государственных расходах исключили пункт о финансировании Украины, чтобы предотвратить приостановку работы американского правительства», — говорится в публикации.

Как пишет агентство, после своего провального визита в Соединённые Штаты Зеленский начал получать плохие новости — сигналы о том, что Запад начинает уставать от финансирования Киева.

Ранее стало известно, что Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.