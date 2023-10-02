Глава МИД Косово Гервалла-Шварц призвала ЕС принять меры из-за сербских войск

Власти непризнанной Республики Косово опасаются введения на их территорию сербских военных, они заявили, что развертывание сербских войск на границе с Косово напоминает "поведение России по отношению к Украине" перед началом конфликта, передает CDE News. Глава МИД Косово Доника Гервалла-Шварц призвала Евросоюз принять меры против этого, например заморозить кандидатский статус Сербии. По словам министра, такой концентрации сербских войск на окраинах Косово не было в последние годы. Напряженность в регионе усилилась после того, что несколько дней назад между полицией и вооруженной группой людей на севере Косово произошла перестрелка. 29 сентября Североатлантический совет разрешил использование своего военного контингента в Косово (KFOR) с целью стабилизации ситуации в регионе. Между тем президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен отправлять войска на территорию Косово.