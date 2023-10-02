Италия сообщила о работе над восьмым пакетом военной помощи для Украины

Италия готова помочь Украине в защите ее инфраструктуры грядущей зимой и работает над восьмым пакетом военной помощи для Киева. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщило агентство ANSA.

По его данным, Таяни гарантировал поддержку Италии "на пути Киева к членству в ЕС". Он добавил, что тема Украины будет центральной во время председательства Италии в Группе семи в 2024 году. Вице-премьер Италии прибыл в украинскую столицу в понедельник для участия в неформальном заседании Совета ЕС на уровне глав МИД.