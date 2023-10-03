Пакистанские снаряды не срабатывают или, наоборот, разрывают американские гаубицы М777 из-за того, что украинским войскам поставляют бракованные боеприпасы. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. "

"Снаряды разрывают гаубицы, потому что они бракованные, это очевидно. Почему бракованные - потому что никто не посылает на Украину самое передовое вооружение, самые свежие снаряды. Избавляются от всякой рухляди", - сказал он.

Кроме того, эксперт добавил, что Украина может закупать боеприпасы у Пакистана из-за выгоды, поскольку цена на них ниже.

2 октября Telegram-канал Mash сообщал, что военные Вооруженных сил Украины начали жаловаться на пакистанские снаряды. Некоторые из них разрывают М777, а, в среднем, восемь снарядов из 10 не срабатывают.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу CNN признала, что Германия отправляла Киеву старую или почти нерабочую военную технику.