В Литве рассказали о сопровождении российских военных самолетов у границы
В сентябре истребители НАТО, размещенные на авиабазе Зокняй в Литве, 17 раз сопровождали российские военные самолеты у границы воздушного пространства республики. Об этом сообщили в литовском Министерстве обороны (МО).
В ведомстве уточнили, что в неделю производилось от одного до восьми вылетов, а самой активной оказалась третья неделя сентября, когда для сопровождения российских военных самолетов истребители поднимались в воздух восемь раз.
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