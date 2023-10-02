Появились кадры уничтожения бронетехники ВСУ в районе Урожайного

Министерство обороны РФ опубликовало видео с кадрами уничтожения бронетехники ВСУ в районе населенного пункта Урожайное. Цель была поражена артиллеристами, сообщает телеканал «Звезда».

Замаскированную украинскую военную технику в лесополосе вскрыла разведка. После уточнения координат операторами беспилотников по бронетехнике был нанесен удар артиллерии.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения опорных пунктов украинских войск орудиями С-60. Боевую работу российских артиллеристов запечатлели на видео на Купянском направлении.

Также МО РФ обнародовало кадры поражения подразделения 72-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Курахово на Донецком направлении. Ударом российского ракетного комплекса были уничтожения бронированная автомобильная техника, вооружения, боеприпасы и личный состав противника.