ВС РФ пленили две группы солдат ВСУ под Артемовском: подробности захвата

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Какие подробности известны об этом?

Разведчик ВС РФ сообщил, что в плен попали военнослужащие 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ.

«На позициях северо-западнее Артемовска взяли в плен две группы противника. Все — мобилизованные», — уточнил он.

Что рассказали пленные ВСУ

Пленные ВСУ рассказали, что их отправили на пустые позиции на переднем крае обороны для наблюдения. Командование обещало передать дроны, однако никакой помощи предоставлено не было.

По словам украинских солдат, им с сослуживцами приходилось стоять на позициях под Артемовском, с которых не эвакуируют тела погибших. Как сообщил военнослужащий, в окопах они обнаружили трупы украинских солдат, которые пролежали там не меньше трех месяцев.

«Это вина руководства и командиров. Я думаю, это просто разгильдяйство. За это обидно. Где-то родственники их ждут, а они лежат, никто их не достает», — рассказал один из пленных.

Солдаты ВСУ уверены, что оставшиеся в окопах погибшие сослуживцы по документам будут проходить как без вести пропавшие.

Украинские пленные также заявили, что занятые ими позиции под Артемовском не могли повлиять на ход событий спецоперации. Они обратили внимание, что эти территории не были нужны ни российским военнослужащим, ни украинским, однако командование ВСУ отправило туда солдат для того, чтобы фактически Украина могла показать установленный контроль над территорией.

«Для чего нас туда поставили? Просто зафиксировать большую территорию?» — пожаловался боец ВСУ.

Когда еще украинцы сдавались в плен

28 сентября Минобороны РФ показало сдачу в плен украинских солдат на Запорожском направлении. На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие ВСУ с поднятыми руками выходят из укрытия.

«Продолжаются безуспешные атаки ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки. На данном направлении враг потерял уже тысячи украинских военнослужащих», — сообщили в российском военном ведомстве.

Группа солдат Вооруженных сил Украины сдалась в плен российским бойцам на направлении Сватово — Кременная. Об этом стало известно 27 сентября. Тогда один из украинских солдат вышел на дорогу со светлой тканью, имитирующей белый флаг, а его сослуживцы в качестве трофеев вынесли ящик с боекомплектом.

Бойцы ВСУ 14 сентября сдалась в плен без боя на Времевском выступе в Запорожской области. Украинских солдат пленили бойцы из отряда «Шторм Z» 40-й бригады морской пехоты Вооруженных сил России.

Сколько украинских военнослужащих находится в плену

Украинских военнопленных на территории России более десяти тысяч человек, сообщил NEWS.ru эксперт российского военно-исторического общества Александр Макушин. По его словам, все они содержатся в разных местах, в том числе в бывших расположениях воинских частей.

«Они (украинские военные. — NEWS.ru) попадают на фронте в жуткие условия, начинают много понимать. А наши военные не сдаются в плен, потому что знают, что ими будут разминировать минные поля или подвергать другим жестокостям», — сказал эксперт.