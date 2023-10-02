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Глава ДНР допустил новое наступление ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в октябре могут начать новое наступление против российских сил. Об этом в Денис Пушилин.

Глава ДНР допустил новое наступление ВСУ
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«Судя по всему, противник еще готовится до наступления распутицы провести еще какие-то активные действия», — сказал он, добавив, что на ореховском и угледарском направлениях наблюдается скопление сил противника.

Ранее Пушилин рассказал об улучшении позиций сил России на ряде направлений. Он также заявил, что на краснолиманском направлении отмечается прибытие дополнительных подразделений ВСУ.

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