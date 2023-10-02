СМИ: раненые солдаты ВСУ заражены устойчивыми к антибиотикам инфекциями

Раненые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заражаются инфекциями, которые не поддаются лечению антибиотиками. Об этом сообщает издание Financial Times.

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В публикации отмечается, что в начале 2023 года одного из раненных украинских военных обследовали в американском военном госпитале в Германии. Врачи обнаружили у него инфекцию, которая была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам. Предположительно, человек мог заразиться ей в украинской больнице.

Журналисты отмечают, что с начала спецоперации аналогичные случаи стали частыми не только на Украине, но и в других частях Европы, куда для прохождения лечения доставляли раненых бойцов ВСУ. Научные работы и статистика показывает, что число зараженных устойчивыми к лекарствам инфекциями в Западной Европе возросло за последние годы.