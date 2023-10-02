В Нидерландах сообщили о прилагаемых усилиях для отправки Киеву F-16

"Нидерланды прилагают большие усилия, чтобы поставить оружие Украине, включая основные боевые танки и самоходные артиллерийские установки, сейчас мы работаем с большим количеством стран в коалиции по передаче F-16. Это так важно, чтобы украинские солдаты получили хорошие боеприпасы и хорошее оружие, чтобы воевать за украинский народ и за народы Европы. Я глубоко чувствую, что это не только война Украины, но война всего европейского континента", - сказала она.