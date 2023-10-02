Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут применять крылатые ракеты Storm Shadow против российских военных, пишет 2 октября издание Daily Express со ссылкой на слова главы минобороны Великобритании Гранта Шэппса.

При этом он потребовал сохранить поддержку украинского руководства, поскольку, по его словам, российское руководство нарушило мир по всей Европе.

«Украинские войска могут использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по войскам ВладВладимира Путина на приобретенных территориях», — сказал Шэппс.