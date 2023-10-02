Польша подтвердила получение от Британии истребителей Typhoon

"В Польше уже есть истребители Typhoon королевских ВС. Британские пилоты вместе с нашими пилотами F-16 будут патрулировать польское воздушное пространство. Это результат моих переговоров с британским министром обороны. Мы вместе заботимся о безопасности", - написал глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).