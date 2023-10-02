Дания выделила 100 млн крон на закупку 155-мм боеприпасов для Киева

"Украинцы по-прежнему находятся в ситуации, когда им остро не хватает артиллерийских боеприпасов. Мы должны что-то с этим сделать, и этим вкладом Дания - в сотрудничестве с рядом других стран ЕС - берет на себя ответственность за поставку Украине 155-мм боеприпасов для их артиллерии. Дания будет способствовать увеличению совместных закупок боеприпасов и по-прежнему готова поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", - приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.