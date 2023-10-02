ВСУ заявили о повреждении в Херсонской области критической инфраструктуры

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталии Гуменюк в эфире телеканала «Рада» заявила о повреждении объектов критической инфраструктуры во временно подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

«Ночь была снова неспокойной... Повреждены... объекты критической инфраструктуры», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим она не стала указывать, о каких именно объектах идёт речь и где они располагаются.