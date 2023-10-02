Накануне осеннего призыва в России появились новые виды мошенничества

В России появились новые виды мошенничества на фоне осеннего призыва. Как рассказала газете «Известия» эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Диана Селехина, аферисты предлагают призывникам, которые не хотят попасть в армию, трудоустройство в IT-компанию и липовые справки о плохом состоянии здоровья.

По словам Селехиной, в сентябре зафиксировано появление более 30 новых ресурсов, которые предлагают купить военный билет и избежать призыва. Кроме того, мошенники предлагают фиктивную трудоустройство в IT-компанию с офисом в «Москва-Сити» и оформление документов, которые подтверждают негодность к службе.

Также в Telegram появился бот, который проводит «виртуальный аудит» здоровья человека. Для его работы от пользователя требуют указать личные данные — после их могут использовать для взлома, спама или кибератак.