Спецоперация на Украине 2 октября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 2 октября 2023 года.

Российские военные взяли в плен две группы солдат ВСУ под Артемовском

Две группы мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины попали в плен к бойцам 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Один из пленных рассказал, что командование отправило их на пустые позиции на переднем крае обороны для наблюдения, пообещав прикрытие с помощью разведчиков и беспилотных летательных аппаратов. Однако солдаты по итогу остались одни, а затем были захвачены российскими бойцами.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 123 снаряда

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по ДНР 123 снаряда. Об этом пишет RT со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК.

На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском — 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, на ясиноватском — 1 обстрел из артиллерии 155 мм.

Как говорится в публикации, одна женщина в результате обстрелов получила ранения.

Российские войска отразили три атаки на Краснолиманском направлении

Российские войска отразили три атаки штурмовых групп армии Украины на краснолиманском направлении в районе Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества. Также российской стороне удалось нанести огневое поражение живой силе и технике 63-й и 67-й механизированных бригад противника в районе Торского и Серебрянского лесничества. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.