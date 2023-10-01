СМИ: На Украине погиб наемник из Эстонии

— Возле города Лиман в Донецкой области погиб Танель Криггул с позывным «Стингер», который с 2022 года сражался на Украине в составе Интернационального легиона. Его гибель изданию подтвердили три источника, которые сами воюют в этом легионе, — говорится в публикации.