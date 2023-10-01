СМИ: На Украине погиб наемник из Эстонии

Postimees: На Украине погиб наемник из Эстонии с позывным «Стингер»
Наемник из Эстонии погиб на Украине. Об этом сообщил в воскресенье, 1 октября, эстонский портал Postimees.
— Возле города Лиман в Донецкой области погиб Танель Криггул с позывным «Стингер», который с 2022 года сражался на Украине в составе Интернационального легиона. Его гибель изданию подтвердили три источника, которые сами воюют в этом легионе, — говорится в публикации.
По информации издания, наемник погиб в ночь на субботу, 30 сентября, передает РИА Новости.
Российские военные в ходе выполнения боевых задач уничтожили пункт управления «Иностранного легиона». Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Отмечается, что все ракетные удары достигли целей.
25 сентября Вооруженные силы России ночью нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наемников и пунктам подготовки диверсионных групп Вооруженных сил Украины. Групповой удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.