Военное давление со стороны России в условиях потери боеспособности ВСУ приведет к тому, что киевский режим падет, уверен американский экс-разведчик Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью блогеру Сайрусу Янссену, опубликованном на YouTube.

"России не нужно давить педаль в пол. <…> Наоборот, необходимо оказывать постепенное военное давление на Украину, тем самым провоцируя политический коллапс в стране. Это продлит конфликт, но результат будет достигнут", - считает Риттер.

Экс-разведчик ВС США уверен, что украинская армия уже полностью разбита и де-факто не существует на поле боя. Это означает, что способ завершения боевых действий в зоне СВО зависит от выбранного российской стороной, заключил Риттер.