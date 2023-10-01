Экс-разведчик Риттер: Киевский режим падет под военным давлением России
Военное давление со стороны России в условиях потери боеспособности ВСУ приведет к тому, что киевский режим падет, уверен американский экс-разведчик Скотт Риттер. Об этом он заявил в интервью блогеру Сайрусу Янссену, опубликованном на YouTube.
"России не нужно давить педаль в пол. <…> Наоборот, необходимо оказывать постепенное военное давление на Украину, тем самым провоцируя политический коллапс в стране. Это продлит конфликт, но результат будет достигнут", - считает Риттер.
Экс-разведчик ВС США уверен, что украинская армия уже полностью разбита и де-факто не существует на поле боя. Это означает, что способ завершения боевых действий в зоне СВО зависит от выбранного российской стороной, заключил Риттер.
Контрнаступление ВСУ началось с приходом минувшего лета. За четыре месяца армия Украины потеряла значительное количество военной техники, в частности, поставленной Киеву западными союзниками, а также десятки тысяч бойцов. При этом сами украинские власти уверяют, что продолжат попытки наступать, несмотря на приход дождливой и холодной погоды, в то время как Запад сокращающимся объемами военной поддержки намекает, что поддерживает иной сценарий.