$97.41+0.41103.16+1.07

В США истек срок ленд-лиза для Украины, по которому она ничего не получила

По истечении финансового года в США деактивировано решение о ленд-лизе (предоставлении военной помощи на особых условиях) для Украины, решение по которому президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал в мае 2022 года. При этом Киев так и не получил какой-либо помощи в рамках этого документа, поскольку Вашингтон использовал другие меры для оказания военной помощи, отмечает РБК. То есть преимущество отдавалось мерам поддержки, за которые Украине не приходилось бы платить.

В США истек срок ленд-лиза для Украины, по которому она ничего не получила
© News.ru

Политические эксперты заявляли, что ленд-лиз исполнял роль запасного варианта для оказания военной помощи Украине на случай снижения двухпартийной поддержки со стороны США.

Согласно условиям ленд-лиза Киев мог получать в 2023 финансовом году военную технику от Вашингтона в аренду без соблюдения некоторых условий, прописанных в законодательстве. Речь идет о пятилетнем сроке кредитования или оплате расходов, понесенных США в связи с арендой.

1 октября президент США Джо Байден заверил, что поддержка Украины продолжится, несмотря на то что в законе о финансировании правительства нет пункта о помощи Киеву. Он подчеркнул, что большинство членов американского конгресса продолжают поддерживать выделение помощи Украине.