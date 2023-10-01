В США истек срок ленд-лиза для Украины, по которому она ничего не получила

По истечении финансового года в США деактивировано решение о ленд-лизе (предоставлении военной помощи на особых условиях) для Украины, решение по которому президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал в мае 2022 года. При этом Киев так и не получил какой-либо помощи в рамках этого документа, поскольку Вашингтон использовал другие меры для оказания военной помощи, отмечает РБК. То есть преимущество отдавалось мерам поддержки, за которые Украине не приходилось бы платить.

Политические эксперты заявляли, что ленд-лиз исполнял роль запасного варианта для оказания военной помощи Украине на случай снижения двухпартийной поддержки со стороны США.

Согласно условиям ленд-лиза Киев мог получать в 2023 финансовом году военную технику от Вашингтона в аренду без соблюдения некоторых условий, прописанных в законодательстве. Речь идет о пятилетнем сроке кредитования или оплате расходов, понесенных США в связи с арендой.