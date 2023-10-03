MWM: Российская элитная танковая армия взяла в плен два подразделения ВСУ
Иностранные военные аналитики отмечают резкое падение морального духа среди солдат ВСУ. Мобилизованные украинские военнослужащие при первом удобном случае начали сдаваться в плен.
В ДНР два подразделения 77-й аэромобильной бригады и 56-й отдельной моторизованной бригады ВСУ попали в плен к военнослужащим 1-й гвардейской танковой армии.
Бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил изданию Military Watch Magazine, что количество украинских подразделений и солдат, которые сдаются, растет с каждым днем.
"В основном это происходит, потому что эти люди не прошли эффективной подготовки. Они не готовы к этому и их посылают на смерть", - заявил он.
По сообщениям военнослужащих ВСУ, продолжительность жизни украинских солдат на передовой измеряется часами. Причина огромных потерь - интенсивный огонь российской артиллерии и ограниченная подготовка украинских мобилизованных.
Зафиксированы случаи, когда призванные в ВСУ попадали на фронт всего через двое суток после мобилизации.
Издание цитирует военкома из Полтавской области подполковника Виталия Бережного, который 15 сентября заявил: "Из 100 человек, которые присоединились к подразделениям прошлой осенью, осталось 10-20, остальные мертвы, ранены или выведены из строя".